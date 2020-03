Stad Antwerpen opent voor het eerst een onbemande bibliotheek

De afgelopen jaren heeft de stad Antwerpen al zelfuitleentoestellen en betaalautomaten geïnstalleerd in openbare bibliotheken, waardoor leden zelf hun materiaal kunnen ontlenen of terugbrengen. Dat kon tot nog toe alleen tijdens de openingsuren. De bib van Wilrijk (Bist) zal vanaf maart 13 uren meer open zijn per week maar dan wel zonder extra personeel. Bij wijze van proefproject zal de bib dan volledig onbemand zijn. Op die manier wil de bib flexibeler zijn voor haar leden en hoopt ze ook nieuwe leden aan te trekken.