370 oproepen in West-Vlaanderen voor storm van dit weekend

Gisteren was er opnieuw een officiële storm in de provincie West-Vlaanderen. De storm kreeg deze keer geen naam, omdat code oranje niet van toepassing was. De brandweer kreeg 370 oproepen van mensen die stormschade wilden melden. Dat zijn er een beetje meer dan bij storm Dennis. Storm Ciara blijft wel de grootste van februari, want toen kreeg de brandweer 450 oproepen uit het zuiden van West-Vlaanderen alleen.