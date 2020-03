Gelijkekansencentrum Unia ontvangt 25 klachten over carnaval in Aalst, Europese Commissie reageert ontzet

Overigens is Aalst niet het enige carnaval waarover Unia klachten krijgt. Ook andere stoeten, zoals de Ducasse van de gemeente Ath of de stoet in Malmedy, lokken klachten uit. Daar gaat het over de aanwezigheid van "blackfaces" of mensen met zwartgemaakte gezichten, wat als een vorm van racisme wordt ervaren. Elk jaar ontvangt Unia in totaal een 80-tal klachten over het carnaval in ons land.