Vlamingen in Noord-Italië: "Geen paniek, wel ongerustheid, het lijkt me niet leuk mochten we in lockdown gaan"

In enkele dagen tijd zijn in het noorden van Italië meer dan 200 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. 6 mensen zijn intussen overleden. 11 gemeentes of dorpen ten zuiden van Milaan zijn in quarantaine geplaatst. Ook in Milaan zelf is het rustiger, maar van paniek is er zeker geen sprake, getuigen Vlamingen die er verblijven.

"Op zich valt het best mee, er is hier geen totale waanzin of paniek te bespeuren", zegt Stijn Van de Veken. "De overheid probeert wel enkele maatregelen te treffen. In het centrum van Milaan worden bijvoorbeeld coworkingspaces tijdelijk gesloten en sommige restaurants blijven ook dicht. Maar al bij al heb ik de indruk dat het best meevalt."