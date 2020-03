Net zoals Joodse karikaturen op Aalst Carnaval geen Jodenhaat zijn, is de optocht van "Voil Jeanetten" geen homohaat 

In de hetze over Aalst Carnaval begrijpt onderzoeker Iris Steenhout niet dat sommige Belgische politici wel aanstoot nemen aan de Joodse karikaturen, maar om dezelfde reden niet protesteren tegen de optocht van de "Voil Jeanetten". Dan zijn de hele dag mannen in karikaturale vrouwenkostuums te zien. Is dat vermeende homohaat? Helemaal niet. Het inclusieve karakter van Aalst Carnaval is volgens haar ook wat de Aalsterse holebi-gemeenschap actief doet participeren in een "Voil Jeanettenstoet" zonder zich geschoffeerd of aangesproken te voelen.