Volleybal Maaseik-voorzitter Mathi Raedschelders neemt afscheid: “Ooit begonnen met budget van 300.000 Belgische frank”

In al die jaren is het volleybal ook erg veranderd. In de beginjaren betaalden de spelers hun lidgeld nog zelf en bedroeg het jaarbudget 300 000 Belgische Frank of omgerekend hooguit 7.500 euro. "Toen waren we blij als we een sponsor vonden voor 12 paar volleybalschoenen voor onze spelers. Nu staan er 20 mensen op de loonlijst en is het budget verveelvoudigd" zegt Raedschelders. “Dat is ook de vrucht van een trouwe sponsor zoals Greenyard (het vroegere Noliko). Dat is een unicum, een bedrijf dat zolang sponsor is, dat zie je echt niet vaak in de sport.”