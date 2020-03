Voor het eerst meer dan 1000 betogingen per jaar in Brussel

De toename van het aantal betogingen in Brussel is al een tiental jaren aan de gang. "Er zijn uiteenlopende redenen voor die toename", zegt Van De Keere. "Brussel is onze hoofdstad. Het is dan ook logisch dat alle "nationale" betogingen hier plaatsvinden. Voorts is Brussel de hoofdstad van Europa. Tijdens elke top wordt er wel betoogd. Tot slot zijn in Brussel ook heel wat ambassades en instellingen gevestigd. Politieke uitspraken in het buitenland leiden dan ook geregeld tot manifestaties voor een ambassade of instelling. In 2019 kwamen daar ook de talrijke klimaatbetogingen bij."