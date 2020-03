"Wij waren computers met een rok": Wiskundige en ruimtewetenschapper Katherine Johnson overleden

Het was voor briljante vrouwen als Katherine Johnson niet makkelijk om hun plek bij de NASA te verdedigen. Ook daarin was Johnson een echte pionier: "Als je kijkt naar het leven van Katherine Johnson, zie je dat ze heel vaak de eerste was om een bepaald instituut binnen te treden, de eerste om een bepaalde beurs te krijgen."

Maar zelfs toen ze binnen was geraakt bij de NASA bleef het een constante strijd. Vrouwen moesten in die tijd op hun strepen staan om erkend te worden als autoriteit in hun gebied. "Je moest als vrouw durven zeggen: "Ik heb dit gedaan, dus ik kom naar die vergadering". Niet iedereen was daar even assertief in", aldus Leen Decin.