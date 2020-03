Wildplukken in Laken: "Zelfs in de winter vind je eetbare planten"

Op onze tocht komen we onder andere wilde bieslook en wilde kervel tegen, ook daslook, een plant die zeer geliefd is bij de keukenchefs. Ook de bloesem van een pruimenboom is eetbaar en smaakt verrassend naar amandel: “Je gaat de komende tijd veel bloemen zien uitkomen, velen daarvan zijn eetbaar maar je moet natuurlijk weten wat het is. Je kan de bloemen gebruiken om bijvoorbeeld amandelsmaak in ijs te verkrijgen, de bloemen zijn ook mooi op je bord of in lente- of zomerdrankjes.”