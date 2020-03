Woning gaat in vlammen op in Maaseik: "Twee katjes hebben we niet kunnen redden"

De brandweer was opgeroepen voor een schoorsteenbrand. Maar toen ze aankwam, sloegen de vlammen al uit het dak. Het korps van Maaseik liet versterking aanrukken uit Maasmechelen. Jurgen Pass van brandweerzone Oost-Limburg: "Toen we aankwamen, was het al duidelijk meer dan een schoorsteenbrand. We zijn meteen beginnen blussen."