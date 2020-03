Nooit eerder zoveel leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel: "Dit toont onze kwaliteit"

Ongeveer één op de vijf jongeren in Brussel (18,5 % om exact te zijn) volgt school in het Nederlands. Vier op de vijf (81,5%) in het Frans. Die verhouding is de laatste 13 jaar amper veranderd. Het Nederlandstalige onderwijs heeft in die periode anderhalf procent gewonnen ten opzichte van het Franstalige onderwijs. (van 17% in 2005 tot 18,5 % in 2018). Het aantal leerlingen dat Franstalig onderwijs volgt in Brussel is dus -net zoals het aantal leerlingen dat Nederlandstalig onderwijs volgt- de laatste 15 jaar ferm gestegen.