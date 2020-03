86 is ze, maar golfen kan deze overgrootmoeder als de beste…

"A legend is born!" Nieuwswebsite Today kon de stunt die Mary Ann Wakefield afgelopen weekend uithaalde op een basketbalveld in Oxford, in de Amerikaanse staat Mississippi, niet beter omschrijven. De 86-jarige vrouw slaagde er tijdens de pauze immers in om een golfballetje ruim 28 meter verder met een golfclub in een speciaal gecreëerde 'hole' te slaan. "Iets waarop professionele golfspelers alleen maar jaloers kunnen zijn", aldus Today nog. De beelden van de stunt gingen daarna snel viraal.