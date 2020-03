‘'Gele zakken'’ worden '‘Groene zakken'’ in Gent

De gele zakken mag je nog tot en met 15 mei buiten zetten. De nieuwe groene zakken zijn al vanaf 1 april welkom op straat. Om de overgang tussen beide zakken in goede banen te leiden, start Ivago met een uitgebreide inruiloperatie in het recyclagepark. Later komen daar ook nog eens negen inruilpunten bij waar je terechtkan om gele zakken in te wisselen voor groene. Het verschil in prijs leg je ter plaatse op. (Alle informatie over de inruilpunten vindt u hier.) Op 30 september loopt de inruilactie op het recyclagepark definitief af.