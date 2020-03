VRT niet blij met "F.C. De Kampioenen"-affiche van E3 Harelbeke: "Beschermd merk en delicaat nu Johny Voners ziek is" 

Maar de VRT is daar niet mee opgezet. “We zijn op voorhand niet gecontacteerd door de organisatie”, zegt woordvoerder Hans Van Goethem. “"F.C. De Kampioenen" is een beschermd merk, dus er moeten altijd op voorhand afspraken gemaakt worden. Dat is hier niet gebeurd. En het feit dat Johny Voners ziek is en de nieuwe afleveringen van "F.C. De Kampioenen" on hold staan, maakt het extra delicaat.” Vorige week raakte bekend dat Johny Voners, Xavier Waterslaeghers in de reeks, opnieuw in behandeling is voor kanker.