Aspergeseizoen zal vroeg vallen dit jaar

Als het zo warm blijft dan zullen de eerste asperges al eind maart uit de volle grond kunnen gestoken worden. En dat is twee weken vroeger dan normaal. In Limburg is vooral Kinrooi gekend voor zijn aspergeteelt.

Carine Snijkers is een van de aspergetelers daar, en zij is niet enthousiast over een vroeg aspergeseizoen. "Ik heb liever dat het half april begint, want als wij eerder beginnen, dan stoppen we ook eerder." En dat zijn de klanten niet gewoon. "Op Sint Jan, op 24 juni, stopt het seizoen, en ze vinden dat erg raar als het aspergeseizoen niet tot dan loopt." Het is ook aangenamer om te oogsten als het al echt lente is.