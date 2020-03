EU begint met stevig mandaat aan onderhandelingen met VK: "We willen geen wraak, maar een sterke, evenwichtige relatie"

Daarnaast wijst de Franse staatssecretaris van Europese Zaken Amélie de Montchalin ook op het belang van controles in het onderhandelingsmandaat. "Het is niet omdat er geen tarieven of quota zullen zijn, dat er geen controles nodig zijn." Het is belangrijk dat die correct uitgevoerd worden, geeft ze aan. "Dat is de sleutel van geloofwaardigheid. Er moet wederzijds vertrouwen zijn."

Niet alleen over die controles, voegt ze eraan toe, maar ook over een correcte uitvoering van alles wat in het terugtrekkingskakkoord is afgesproken, zoals de regeling omtrent Noord-Ierland. "We gaan daar absoluut niet meer over heronderhandelen." De Montchalin wijst er nog op dat de Europese positie in de komende onderhandelingen er "niet een van wraak, straffen of sancties" zal zijn, "maar wel een economisch rationale positie".

Ook de Britse regering heeft vanmorgen haar onderhandelingsmandaat goedgekeurd. Het wordt pas donderdag voorgesteld, maar de persdienst van de ambtswoning van de Britse premier gaf op Twitter al enkele details vrij (zie onderstaande tweets, de tekst gaat door onder de tweets).