"Bruggen in Vlaanderen te weinig gecontroleerd op stabiliteit en slijtage"

Het is Vlaams SP.A-parlementslid Hannes Anaf die alarm heeft geslagen. In een parlementaire vraag bekritiseerde hij de gebrekkige staat van veel bruggen én vooral de beperkte frequentie aan controles van die bruggen. Een rapport van de bevoegde Vlaamse minister Lydia Peeters (Open VLD) bevestigt de problemen.

Het is vooral in de provincie Antwerpen dat de controles mangelen. Goed 41 procent van de bruggen daar is de voorbije 3 jaar niet meer gecontroleerd. Kan tellen natuurlijk, al is het in de andere provincies wel anders. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld is 12 procent van de bruggen niet meer gecontroleerd. In West-Vlaanderen cirkelt het rond de 24 procent.

Dat is net iets beter dan het Vlaams gemiddelde: van de 1.004 bruggen die onder het Agentschap Wegen en Verkeer vallen, zijn er 262 niet meer gecontroleerd de afgelopen drie jaar. Dus, zeg maar 1 op de 4 bruggen in Vlaanderen is recent niet meer bekeken.