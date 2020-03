Carglass neemt maatregelen tegen coronavirus: "Vaker handen wassen en chauffeurs in distributiecentrum in Bilzen controleren"

Het Europees distributiecentrum van Carglass ligt in Bilzen en dus zijn ze daar extra waakzaam. "We komen daar in contact met leveringen uit andere landen. Dus als een vrachtwagen uit Italië komt of Italië gepasseerd is, dan vragen we om een extra oogje in het zeil te houden", gaat Caroline Ameloot verder. "Als onze medewerkers een probleem vermoeden bij chauffeurs die leveringen komen doen, kunnen ze best contact opnemen met hun leidinggevende, de chauffeur in een aparte ruimte plaatsen en samen met de preventieadviseur kijken wat er best gedaan wordt."