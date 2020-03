China gooit Zweedse uitgever Gui Minhai tien jaar achter de tralies "voor verspreiden geheime informatie" 

Gui Minhai was in 2018 onderweg naar Peking, samen met enkele Zweedse diplomaten, toen hij opgepakt werd door de Chinese ordediensten. De relaties tussen Zweden en China verzuurden in de maanden die volgden. Gui werd in China geboren, maar heeft de Zweedse nationaliteit. Daarom eist Zweden de vrijlating: "We hebben geen ondersteuning kunnen bieden bij deze rechtszaak. We wisten er niet eens van", reageerde de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, Ann Linde.

Gui had in 2018 volgens de rechtbank zijn aanvraag ingediend om opnieuw de Chinese nationaliteit te krijgen. In China kan iemand maar één nationaliteit hebben. Een dubbele Zweeds-Chinese nationaliteit bestaat niet. Daarom dat Zweden nu geen toegang krijgt tot Gui, om hem juridisch te ondersteunen, stelt de rechtbank.