Chinese floristen zeggen af voor de Gentse Floraliën

Vandesompele benadrukt dat de organisatie meeleeft met de Chinezen. "Het is vooral jammer dat het virus heeft toegeslagen in China. Dan is het voor hen natuurlijk minder relevant om naar de Floraliën te komen, zij moeten de situatie daar eerst zien opgelost te krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. De veiligheid gaat voor, dus we hebben er alle begrip voor."