11 doden door coronavirus in Italië, maar ook meer besmettingen in andere landen zoals Spanje, Oostenrijk en Duitsland

Het zijn vooral de noordelijke regio's Lombardije en Veneto die getroffen zijn. Het virus is ook verspreid in Emilia-Romagna en in mindere mate in de regio's Toscane, Piemont, Trentino-Alto Adige (Zuid-Tirol), Lazio nabij Rome en in de loop van de dag zijn daar ook nog Ligurië (rond Genua) en Sicilië in het zuiden bijgekomen. De besmetting in Sicilië komt van een vrouw uit Bergamo in het noorden van Italië.

Dat wil niet zeggen dat al die regio's in quarantaine geplaatst worden, enkel een tiental dorpen en gemeenten waar het virus is vastgesteld. Daar moeten mensen in huis blijven en zijn openbare gebouwen en scholen gesloten.

Wel zijn ook elders grote samenkomsten van mensen uitgesteld of geschrapt. Het carnaval van Venetië is vroeger afgesloten, een aantal voetbalwedstrijden zijn uitgesteld, modeshows en opera's in Milaan gaan niet door en de internationale boekenbeurs van Bologna is verschoven naar de week van 4 mei. (Lees verder onder de foto).