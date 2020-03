Coronavirus houdt Marie Vinck en Matteo Simoni thuis, theaterfestival in Italië afgelast

FC Bergman, het theatergezelschap van onder andere Marie Vinck, Matteo Simoni, Stef Aerts en Bart Hollanders, was uitgenodigd op het VieScena Contemporanea Festival in Bologna. Daar zouden ze de voorstelling Het Land Nod spelen. Maar in Italië zijn intussen 7 mensen gestorven aan het coronavirus en ook meer dan 200 mensen besmet geraakt. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werd het festival afgelast.

Het wekt dubbele gevoelens op bij Marie Vinck: "Het is natuurlijk jammer. We keken er heel erg naar uit. Er is ook al een lange voorbereiding aan voorafgegaan. Alles was ook al geboekt, de vluchten, het verblijf. We zijn toch met een groep van 15 à 20 mensen dus dat is een grote kost." Maar er is ook begrip: "Ik ben me de laatste dagen wat zorgen beginnen te maken. Niet voor mezelf, maar gedachte om besmet terug te komen en mijn kindje aan te steken vond ik toch een eng idee. Dus ergens ben ik ook wel opgelucht dat we voorlopig veilig in België blijven."

"Ik vind het ook wel heel erg voor de organisatie van het festival en de mensen daar. Het is toch wel heftig welke effecten het virus heeft op de samenleving", besluit Vinck.