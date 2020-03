"De Iraniërs dansen (letterlijk) het nieuwe coronavirus weg, maar de maatregelen kwamen rijkelijk laat"

Iran heeft ook rijkelijk lang gewacht met het bekendmaken van de besmettingen en met het treffen van de nodige maatregelen. Misschien had er al eerder opgetreden kunnen/moeten worden.



Hier en daar hoor je dat het regime zo lang gewacht heeft, omdat er afgelopen vrijdag parlementsverkiezingen waren. Een test voor de standvastigheid van het regime, nadat het de afgelopen maanden weer wat onder druk was komen te staan. De opperste leider, Ayatollah Khamenei, had opgeroepen om massaal naar de stembus te trekken. Achteraf bekeken redelijk wrang als je bedenkt dat er op dat ogenblik al twee doden geteld waren. Oproepen tot massale bijeenkomsten, terwijl er een gevaarlijk virus huishoudt, is moreel niet echt verantwoord.

Buurlanden Armenië, Irak, Afghanistan, Pakistan en Turkije hadden al gauw in de gaten dat er gevaar dreigde en besloten gisteravond hun landsgrenzen te sluiten. Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft ondertussen ook last-minute zijn vluchten vanuit Teheran geschrapt. Dat leidt dan weer tot heel veel ongenoegen, frustratie en paniek bij mensen die absoluut het land uit willen.

Iran raakt langzaam maar zeker nog meer geïsoleerd van de rest van de wereld. Het is bang afwachten. Cijfers in de gaten houden. Al weet je hier nooit met zekerheid of de informatie die je krijgt, de juiste informatie is.