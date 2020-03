"Vlamingen op skivakantie in Noord-Italië maken zich geen zorgen over het coronavirus"

VRT-journalist Steven Decraene is in Italië. "Ik ben nu in Zuid-Tirol, in een skigebied waar heel veel Vlamingen zitten. Dat is op zo'n 300 kilometer van de Italiaanse besmettingshaarden", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. In Italië zijn 11 dorpen ten zuiden van Milaan in quarantaine geplaatst.

"Ik heb hier met een paar Vlamingen kunnen spreken die hier op vakantie zijn. Die maken zich geen zorgen. Ze zeggen dat ze goed omringd zijn en dat niets erop wijst dat het virus dichterbij zou komen. Ze houden het wel in de gaten. Het is vooral het thuisfront dat zich zorgen maakt", zegt Decraene. "In het hotel zelf hangen geen waarschuwingen tegen het virus. We zien hier ook niemand met mondmaskers. Alles is hier normaal."