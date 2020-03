Minister De Block: "Kans is reëel dat coronavirus naar ons land komt, maar er is een plan" 

Zijn we in ons land voorbereid mocht het coronavirus uitbreken, zoals er nu in Italië gebeurt? "De kans is reëel dat het virus naar hier komt, maar er is een plan", zegt Maggie De Block (Open VLD), minister van Volksgezondheid, in "De ochtend" op Radio 1. Ze benadrukt dat er geen reden tot paniek is. "Wat we niet willen, is dat mensen panikeren, of gaan hamsteren. Dat is voor niks nodig."