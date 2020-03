De voorbije winter telde geen enkele ijsdag: welke trend zien we eigenlijk voor onze winters?

U heeft het wellicht ook gemerkt: van sneeuw was er nauwelijks of geen sprake in Vlaanderen. Pas helemaal op het einde van de weerkundige winter, afgelopen woensdag, viel de eerste sneeuw. De smeltende sneeuw van donderdag is in Ukkel ook als sneeuwdag te boek gezet, zodat we alsnog uitkomen op twee sneeuwdagen.

Het was in Ukkel nog nooit gebeurd dat er geen enkele sneeuwvlok was gevallen tijdens hele weerkundige winter, maar die primeur kon dus op de valreep geschrapt worden. Hoe dan ook bleef de eerste sneeuw in Vlaanderen heel lang uit. Zelfs in Hoog-België en de Hoge Venen hadden ze weinig sneeuwpret. Het was er een slechte winter voor de ski- en langlaufstations, die eerder al sneeuwkanonnen in de strijd gooiden en nu in de Krokusvakantie nog iets proberen goed te maken.