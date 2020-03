Dief knot wilg en neemt hout mee, Natuurpunt biedt cursus knotten aan

De diefstal werd donderdagmiddag vastgesteld. “Op ons orchideeënweitje lag nog een stapel hout, dat was netjes in mootjes gezaagd. Dat stapeltje was later ook verdwenen", aldus Marc De Maegdt. "Wie iemand aan het werk heeft gezien en meer informatie heeft over de feiten kan contact opnemen met de lokale afdeling van Natuurpunt."