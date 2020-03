Eindelijk vergunning voor ringweg rond Diksmuide

Tijdens het piekuur is het nu vaak tot een uur aanschuiven in het centrum van Diksmuide. Ook wie in de zomer naar zee wil rijden, belandt in het centrum van Diksmuide in de file. De nieuwe gewestweg zou dat probleem uit de wereld moeten helpen. Het verkeer zal vanuit Kaaskerke onder de spoorweg door kunnen en dan via een brug over de IJzer richting Ieper kunnen rijden. En omgekeerd, natuurlijk.

Het stadsbestuur van Diksmuide is opgetogen dat er schot in de zaak komt. "We hebben in Diksmuide sinds jaar en dag te maken met een enorm fileleed. Iedereen is vragende partij voor een betere leef- en luchtkwaliteit want we krijgen hier heel wat zwaar vervoer te slikken", zegt eerste schepen Marc Deprez (Open VLD).

"Maar uiteraard gaat het ook over veiligheid. Er is ook een school in de Kaaskerkestraat, dus we kunnen het alleen maar toejuichen dat de veiligheid erop vooruit zal gaan", aldus nog Deprez.

De Diksmuidse handelaars reageren dan weer verdeeld. Sommigen vragen zich af of de mensen straks niet zullen wegblijven uit het centrum. De werkzaamheden voor de ring rond Diksmuide starten dit najaar en zullen zo'n vijf jaar duren.