Dirk Geeraerd wil Waasland-Beveren redden: "Dit gaat over leven en dood"

"Het is een beetje mijn lot", vertelde Geeraerd op zijn eerste persconferentie als interim-trainer. "Ik wou absoluut mijn verantwoordelijkheid nemen in de huidige situatie. Voor het bestuur was het moeilijk om op zo'n korte termijn nog iemand nieuw binnen te halen. Iemand die de club, de spelers en de competitie misschien niet kent."

"Ze zijn hier altijd correct geweest met mij, dus ik wou dit doen. Het is me gevraagd, niet opgedrongen. Het gaat over veel meer dan over degradatie. Het gaat over leven en dood en over de toekomst van deze club. Zal ik er later spijt van hebben? Misschien, maar ik durf het en ik doe het. Hopelijk kan ik het tij nog keren."