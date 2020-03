Doodgereden asielzoekster in Heusden-Zolder werd mogelijk opzettelijk aangereden door Somaliër die haar kende

De asielzoekster die afgelopen weekend omkwam bij een verkeersongeval in Heusden-Zolder is mogelijk doelbewust aangereden. Dat meldt het parket van Limburg. Iemand die aanvankelijk als getuige was verhoord, is gearresteerd en wordt nu als verdachte beschouwd. "De verdachte is een man van Somalische afkomst die het slachtoffer kende", zegt het parket.