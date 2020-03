Drie mannen willen na mislukking Kramp Karrenbauer "de nieuwe Merkel" worden

Nee. Dat kunnen we nog niet zeggen. Deze mannen zijn kandidaat-voorzitter van de CDU, wat wil zeggen dat ze de sterke man en de politiek leider van de partij zijn. In het verleden - eigenlijk tot Merkel in oktober 2018 de voorzitters­stoel liet voor wat hij was - was de voorzitter de kandidaat-kanselier en meestal uiteindelijk na de verkiezingen ook de kanselier. Maar de tijden zijn veranderd.

Ten eerste, omdat de kanselierskandidaat niet gekozen wordt door de CDU alleen, maar samen met zusterpartij CSU, de Beierse christendemocraten. De voorbije vijf verkiezingen stond Merkel buiten discussie, maar nu heeft de CSU mogelijk een eigen kandidaat. De Beiers doen het immers goed in eigen deelstaat, terwijl de CDU in de lappenmand ligt. Als CDU/CSU het in de peilingen niet al te slecht doet, is dat voor een groot stuk aan de CSU te danken. Bovendien heeft de CSU met Markus Söder een buitengewoon ambitieus leider, die ook bij de CDU-leden goed scoort. Hoewel Söder in alle toonaarden ontkent dat hij München wil ruilen voor Berlijn, zegt hij ook wel dat niets zeker is. Dat Merz of Laschet zomaar de zegen van de CSU zouden krijgen, is niet zeker.

Ten tweede, omdat het niet langer een vanzelfsprekendheid is dat CDU/CSU de grootste blijven. Met de Groenen lijkt er voor het eerst in jaren een partij te zijn die de christendemocraten echt kan uitdagen om de grootste te blijven. Hoewel ze in de peilingen zowat vijf procent achterliggen, wordt niet uitgesloten dat het nog spannend kan worden in 2021.

In dat geval zou het wel eens kunnen dat geen van de vier mannen hierboven de hoogste stoel van Merkel na de verkiezingen in september 2021 mag innemen, maar een groene man of vrouw. Merkel zelf, trouwens, wil zich niet moeien en gewoon de stoel warm houden.