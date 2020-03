Internetwinkel Coolblue verhoogt prijzen en stopt alle advertenties door coronavirus

E-commerce expert Gino Van Ossel benadrukt dat het langdurige gebrek aan communicatie van Coolblue erg vreemd is. “Coolblue is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Amazon, gekend om zijn erg uitgebreide communicatie. Voor een bedrijf is er ook niets ergers dan in de media te komen met de kop ‘De prijzen stijgen enorm’. Als zoiets dreigt, is in een bedrijf normaal de reflex om meteen aan crisiscommunicatie te doen. Eén mogelijkheid is dus dat Coolblue de situatie niet voorzien had en geen crisiscommunicatie klaar had liggen."

Een andere is dat het een uitgekiende truc is van CEO Pieter Zwart, die al eerder bijzondere marketingstunts uithaalde. In december 2015 was Twitter in rep en roer door overnamegeruchten rondom Coolblue. Later belegde Coolblue een persconferentie waarin Sinterklaas als koper werd gepresenteerd, overnamesom: 1 miljard pepernoten. "Ik zie echter niet in hoe ze hier hun voordeel uit kunnen halen", aldus Van Ossel. Volgens hem is de meest waarschijnlijke uitkomst voor dit verhaal dat Coolblue imagoschade zal lijden.