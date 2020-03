Gevolgen coronavirus voor Antwerpse haven nog onduidelijk: "Alles hangt af van hoe lang crisis duurt"

Het coronavirus blijft zich verspreiden en dat heeft op dit moment wel enige impact op de Antwerpse haven. "Volgens Aphaliner, de organisatie die de containerlijnvaart monitort, is de totale overslag in de Chinese havens de afgelopen weken met meer dan 20% gedaald", legt Ickx uit. "Of de daling zich gaat doorzetten nu het coronavirus ook in Italië zit, is moeilijk in te schatten. Alles zal afhangen van hoe lang de crisis duurt en of de economie in Italië zal stilgelegd worden."