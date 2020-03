Help, ik zit in quarantaine in Tenerife! Hoe zit dat met mijn job?

Je bent op vakantie in Tenerife om te genieten van de zon: veel landgenoten doen dat tijdens deze krokusvakantie. Maar voor 116 onder hen dreigt dit verhaal een onverwachte wending te nemen: omdat één toerist in hun hotel met het coronavirus besmet bleek te zijn, zitten ze nu in quarantaine in hun hotel. Maar hoe zit dat als je een dezer dagen weer op je werk wordt verwacht? Paul Geerebaert, advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht, gaf toelichting in "De wereld vandaag", op Radio 1.