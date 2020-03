Heroïnelab in Lanaken ontdekt met 35 kilo onversneden heroïne ter waarde van 1,4 miljoen

In Lanaken is een drugslab ontdekt. Het bleek om een heroïnelab te gaan, terwijl het in Limburg doorgaans om labs voor de aanmaak van synthetische drugs gaat. De federale gerechtelijke politie van Limburg deed de ontdekking. Er zijn vier arrestaties verricht en er vonden vier huiszoekingen in Lanaken plaats en eentje in het Nederlands-Limburgse Maastricht.