Het lelijkste land ter wereld

In het volgebouwde en verkavelde Vlaanderen rijden de treinen door de achterkant van het land. Dat mag raar klinken maar het is wel zo. De straten lopen aan de voorkant, de treinsporen aan de achterkant van huizen, koterijen, schuurtjes, garages, hangars, oude fabrieken en nieuwe bedrijfsgebouwen. De achterkant is – uitzonderingen waarover ik niet in detail wil treden daargelaten – nooit de fraaiste kant. Het is de kant die we willen wegmoffelen, maar nooit helemaal kunnen verbergen. Aan de voorzijde - de straatzijde - houden we de schijn nog schoon, voor de achterzijde doen we amper moeite. We leggen een plastic zeil of een stuk golfplaat over de houtstapel of de berg versteende cementzakken of het overschot van de terrastegels of de aanhangwagen op lekke banden.