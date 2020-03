Inwoners van Griekse eilanden gaan politie te lijf: ze willen geen nieuwe vluchtelingenkampen

Een verhitte discussie tussen een politieman en een Grieks-orthodoxe priester op Lesbos. Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

De lokale overheden hebben begrip voor de protesten en her en der werden zware voertuigen van de gemeenten zoals vuilniswagens ingezet om de havens te blokkeren. De politie zette massaal traangas in en een aantal mensen moest met ademhalingsmoeilijkheden naar het ziekenhuis worden gevoerd. Vandaag is op de eilanden opgeroepen tot een algemene staking en wordt nog meer protest verwacht.

Frontlijn van de migratiestromen

Vorig jaar zijn 60.000 migranten en vluchtelingen aangekomen op de Griekse eilanden. Volgens de Verenigde Naties is dat een verdubbeling tegenover 2018. Griekenland krijgt overigens de meeste van de nieuwkomers in de Europese Unie over de vloer.