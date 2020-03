Is nieuwe coronavirus keerpunt voor geglobaliseerde wereldeconomie?

Filip Abraham is professor Internationale Economie aan de KULeuven en gebruikt het begrip “globale waardenketens”. Abraham: “Alles draait rond globale waardenketens. Dat is een bedrijfsstrategie waarbij ondernemingen hun activiteiten spreiden over vele landen, overal ter wereld. Uit onderzoek blijkt dat deze ketens op dit ogenblik aan waarde inboeten.”

“Het laat zich duidelijk zien in de afhankelijkheid van China. Vele bedrijven vinden die veel te groot geworden. Daarom is er een evolutie om waardeketens minder globaal maken, minder spreiden, maar wel regionaler. Dat betekent dat bedrijven hun productie dichter bij het eigen land gaan plaatsen, wat niet wil zeggen het eigen land. Deze diversificatie is volop bezig. Dat ligt ook aan China zelf. Het land is geëvolueerd van een lagekostenland naar een land dat inzet op technologie en wetenschap. Bedrijven gaan daarom uitwijken naar andere landen en spreiden de productie.