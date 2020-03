Jachtschoten maken hond zo bang dat hij mogelijk moet verhuizen

Door de constante angst, durft Rocco niet meer buiten te komen. "Dat is zo zielig, want we hebben een grote tuin en in Neerijse zijn prachtige velden, bossen, en holle wegen om te wandelen. Maar dat gaat nu niet. Omdat er elk moment kan gejaagd worden. Dat is een te groot risico. Rocco kan weglopen. En stel je voor dat hij zou geraakt worden? Of een kind?"