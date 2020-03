Jeroen Meus voortaan ereburger van Leuven

Meus is vooral bekend als presentator van diverse culinaire radio- en tv-programma's, zoals het in Leuven opgenomen 'Dagelijkse Kost'. In de universiteitsstad is hij ook met andere dingen heel actief. Zo organiseerde hij in de jaren 2008-2010 als stadskok tien initiatieven om Leuvenaars samen te brengen, waaronder 'Picknick in het Park' dat nog steeds elke zomer plaatsvindt in het stadspark.

In de periode 2006-2014 baatte hij het restaurant Luzine uit en van 2015 tot 2017 de eetgelegenheid Würst. Naast het feit dat Meus als kok gezonde voeding en de gezelligheid van samen koken promoot, is hij omwille van zijn warme persoonlijkheid volgens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) de ideale ambassadeur voor Leuven. "Hij is iemand die in deze sterk polarisende wereld mensen verbindt, mensen graag ziet ongeacht wie zijn, respect boven verdeling plaatst en zich durft uit te spreken tegen onrecht en ongelijkheid. Hij draagt op die manier de waarden waarvoor Leuven staat op een authentieke manier uit", aldus Ridouani.