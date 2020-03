Krijgsbaantunnel al twee dagen onder water: Wegen en Verkeer staat voor raadsel

Er staat al twee dagen water in de Krijgsbaantunnel. Dat is de tunnel aan het einde van de startbaan van de luchthaven van Deurne. De wateroverlast zorgt voor lange files tussen Mortsel en Borsbeek omdat het verkeer om de beurt door één koker moet.

De oorzaak van de wateroverlast is nog niet bekend en dus blijft er maar water in de tunnel sijpelen. Vanochtend heeft het Agentschap Wegen en Verkeer nog samengezeten met Waterlink omdat er gedacht werd aan een lek in een waterleiding maar dat blijkt niet het geval te zijn. Wanneer er duidelijkheid komt over de oorzaak van de overlast is nog niet geweten.