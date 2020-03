Spaanse carnavalsstoet onder vuur voor nazikostuums: "Verwerpelijk en walgelijk"

Op de carnavalswagen in kwestie stond een boodschap te lezen dat het een eerbetoon was "voor de 6 miljoen mannen, vrouwen en kinderen die gestorven zijn in de Holocaust. Ze blijven voor altijd in onze gedachten". Dat is ook de reactie van de groep aan de Spaanse krant El Pais. "We wilden hulde brengen aan de slachtoffers van een van de schandelijkste momenten uit de geschiedenis", klinkt het.

De Israëlische ambassade in Spanje heeft op Twitter fors gereageerd op de "verwerpelijke" en "walgelijke" beelden. Ze "banaliseren de Holocaust en drijven de spot met de zes miljoen Joden die gedood werden door de nazi's".