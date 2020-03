Lammerseizoen uitzonderlijk vroeg gestart bij vzw Kemp in Geel

D'Hondt vertelt wat er nu gebeurt met die lammetjes: "We hebben een paar weides gezocht en een extra stal gehuurd. Het grootste voordeel is dat we voorbereid waren. In november had onze dierenarts alle schapen gescand. We wisten dus welke ooi lammetjes ging krijgen en welke niet. Het was geen grote verrassing."

De lammetjes krijgen eerst wat tijd om op kracht te komen. Vanaf april worden ze ingezet bij begrazingsprojecten.