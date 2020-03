Laatste maarschalk van de Sovjet-Unie is overleden: "Een legendarisch man"

Dimitri Javoz kwam bij het Rode Leger in 1941, bij het begin van Wereldoorlog II. In die oorlog raakte hij twee keer zwaargewond, maar hij keerde terug om te vechten wanneer hij aan de beterhand was.

Tijdens zijn daaropvolgende carrière, die een halve eeuw overbrugt, was hij in Cuba tijdens de 'Cuban Missile Crisis' van 1962. Die crisis, waarbij de Sovjet-Unie nucleaire raketten op Cuba plaatste, kwam dicht bij een nucleaire oorlog tussen de VS en de USSR, de twee grootmachten van de Koude Oorlog.