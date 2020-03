Manchester United-fans schrijven boze brief naar burgemeester van Brugge: "Slechtste ervaring in jaren"

De Brugse politie beschouwde de wedstrijd als een risicomatch. Daarom waren er allerlei veiligheidsmaatregelen genomen. Maar volgens de supporters van Manchester United is de politie te ver gegaan. Zo zou de Brugse politie bijzonder vijandig geweest zijn tegen supporters van Man U.

Bussen en taxi's zouden hebben geweigerd om Engelse supporters mee te nemen. De supportersclub begrijpt ook niet waarom de Brugse politie waterkanonnen en prikkeldraad klaar had staan. En ze zijn ook niet te spreken over het feit dat de Brugse politie hen met opzet in de verkeerde richting en via een grote omweg naar het Jan Breydelstadion heeft gestuurd. Ze vinden het ook niet kunnen dat de Engelse supporters na de wedstrijd even opgesloten zaten in hun vakken van de tribune. Er hadden fans verpletterd kunnen raken, zeggen ze nog.

Burgemeester Dirk De fauw van Brugge: "Het was de bedoeling dat de Engelse supporters onder begeleiding naar het stadion zouden wandelen. Maar dat is door de regen letterlijk en figuurlijk in het water gevallen. De politie wilde vermijden dat Engelse fans zich zouden vermengen met die van Club Brugge. Daarom moesten ze de omweg maken. Want anders zouden ze voorbijkomen langs de supporterscafés van Club Brugge. De politie wilde de groepen gescheiden houden. Het is ook daarom dat de bezoekende supporters wat langer moeten wachten voor ze het stadion kunnen verlaten."