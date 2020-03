Minister van staat en oud-burgemeester Jaak Gabriëls van Bree doorverwezen naar correctionele rechtbank

De zaak draait rond een affaire met valse facturen waarbij in totaal 41 mensen en vennootschappen betrokken zijn. De facturen gingen over drukkerij- en publiciteitskosten, maar de diensten zouden aan de lokale liberale partij Verjonging zijn geleverd en niet aan de stad Bree of het OCMW.

De zaak werd aan het licht gebracht door huidig burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V) van Bree. Daarop gingen speurders van de federale gerechtelijke politie een en ander uitzoeken in het stadhuis van Bree, bij Gabriëls zelf en bij Maarten De Ceulaer.

Jaak Gabriëls begon zijn politieke carrière bij de Volksunie. Hij was niet alleen actief in de lokale politiek van Bree, maar was ook Kamerlid, Vlaams Parlementslid, partijvoorzitter van de Volksunie, minister en Vlaams minister. In 1992 ruilde hij de Volksunie in voor de liberalen van VLD.