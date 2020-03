Verdachten opgepakt voor diefstallenplaag in vismijn Oostende

In een opslagplaats in de Vismijnlaan vond de politie heel wat gestolen spullen terug. De diefstallen zijn dan ook al sinds september aan de gang. Op één schip werden onder meer 14 kratten frisdrank en taxvrije sigaretten gestolen.

Reder Lorenzo Desmit zag werkmaterieel verdwijnen: “Verleden jaar in september is er tweemaal ingebroken in ons pakhuis hier in de vismijn. Ze namen onder meer slijpschijven en een cirkelzaag mee en ook nog wat ander klein materieel. Desmit spreekt over een echte plaag: “Ik alleen al ken vier andere mensen waar er ook werd ingebroken. Ik had er niet meer op gerekend dat mijn materieel nog gevonden zou worden. Ik ben de politie enorm dankbaar. Ik denk dat iedereen opgelucht is dat ze gevat zijn.”