Motief van man die inreed op Duitse carnavalsfeest nog altijd onduidelijk: wel 52 gewonden

De stad Volkmarsen ligt in de deelstaat Hessen in het centrum van de Bondsrepubliek, nabij de vroegere Belgische garnizoenstad Bad Arolsen. In diezelfde deelstaat vielen er vorige week elf doden bij schietpartijen tegen shishabars in de stad Hanau. Die dader had wel duidelijk een racistisch motief en had video's met haatboodschappen vespreid op het internet.