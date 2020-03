Netflix investeert in oorlogsdocumentaire van Koen Mortier

Koen Mortier is momenteel bezig met het uitschrijven van het scenario. Hij hoopt dat hij in het najaar kan beginnen te draaien, zegt hij aan VRT NWS. Aan de hand van oorlogsbrieven wil hij de kijker meenemen in de gedachtengang van jonge mensen die toen met de oorlog geconfronteerd werden.

"Ik wil bewijzen dat de Tweede Wereldoorlog gaat over jongeren van 20 jaar. In die brieven schrijven ze hun emoties op dat moment neer. Vaak zijn het noodkreten gericht aan hun moeder. Dat is veel directer dan een oud-strijder die jaren later herinneringen ophaalt", vindt Mortier. Op dit moment pluist hij samen met researchers en geschiedkundigen archieven uit om brieven op te sporen. Het is de bedoeling dat die ook door jonge mensen zullen worden voorgelezen.