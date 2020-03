Nieuwe 3D-beeldvorming filtert "ruis" van zonlicht weg en levert 40.000 keer duidelijker beelden op

Een bepaald informatie dragend foton vinden tussen het geraas van de achtergrondruis is zoals proberen een enkele sneeuwvlok uit een sneeuwstorm te plukken, maar toch is dat net wat het team van Huang heeft kunnen doen, zo zeggen de onderzoekers.

"Door de initiële detectie van fotonen op te kuisen, verleggen we de grenzen van accurate 3D-beeldvorming in een omgeving vol ruis", zei Patrick Rehain, een kandidaat doctor bij Stevens en de belangrijkste auteur van de nieuwe studie. "We hebben aangetoond dat we de hoeveelheid ruis zo'n 40.000 keer beter kunnen verminderen dan de beste huidge beeldvormingstechnologieën."

Die op hardware gebaseerde benadering zou het gebruik van LIDAR kunnen vergemakkelijken in omgevingen met veel ruis waar de nabehandeling om ruis weg te filteren - die veel computervermogen vraagt - niet mogelijk is. De technologie zou ook gecombineerd kunnen worden met op software gebaseerde ruisvermindering om nog betere resultaten op te leveren. "We proberen niet te concurreren met de op software gebaseerde benaderingen - we geven hen nieuwe platformen om in te werken", zei Rehain.

Praktisch gezien zou de QPMS ruisvermindering LIDAR kunnen toelaten om accurate, gedetailleerde 3D-beelden te maken tot op een afstand van 30 kilometer. Het zou ook gebruikt kunnen worden voor communicatie in de diepe ruimte, waar de harde schittering van de zon normaal gezien verre laserpulsen zou overstemmen. Ook in de systemen waarmee zelfrijdende auto's hun omgeving verkennen en waarnemen, kan de nieuwe technologie volgens de onderzoekers een plaats krijgen, net zoals in satellieten voor het in kaart brengen van oppervlakken.

Misschien het meest opwindend is volgens de auteurs dat de technologie onderzoekers een duidelijker beeld kan bieden van de meest gevoelige delen van het menselijk lichaam. Door zo goed als 'ruisvrije' single-foton beeldvorming mogelijk te maken, zal het beeldvormingssysteem van Stevens onderzoekers helpen om heldere, zeer gedetailleerde beelden van het menselijk netvlies te maken, omdat de techniek bijna onzichbare, zwakke laserstralen gebruikt die de gevoelige weefsels in het oog niet zullen beschadigen.

"Het vakgebied van de single-foton beeldvorming ontwikkelt zich snel", zei Huang. "Maar het is lang geleden sinds we zo'n grote stap voorwaarts gezien hebben in de ruisvermindering, en in de voordelen die dat zou kunnen meebrengen voor zo veel technologieën."

De studie van het team van Stevens is verleden week gepubliceerd in de vervroegde online editie van Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Stevens Institute of Technology.